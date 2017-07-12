Фонд гарантирования возобновил выплаты вкладчикам КСГ Банка
Фонд гарантирования возобновил выплаты средств вкладчикам КСГ Банка с 11 июля 2017 г., сообщает пресс-служба Фонда.
Для получения возмещения вкладчики КСГ Банка могут обращаться с паспортом и идентификационным номером в отделения любого из банков-агентов Фонда гарантирования: ПриватБанк, Идея Банк, Ощадбанк, Правэкс-Банк, Альфа-Банк, Кредо-Банк, Укргазбанк, ПУМБ, ТАСкомбанк, Пивденный.
Национальный банк Украины принял решение о ликвидации КСГ Банка 30 августа 2016 г. за систематические нарушения в сфере финансового мониторинга.
КСГ Банк (ранее Европейский банк рационального финансирования) работал на рынке Украины с 1993 г. Основными акционерами банка являются Сергей и Ксения Касьяновы (по 33,46%) и Александр Шепелев (16,39%).
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