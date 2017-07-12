Замглавы НБУ: ПриватБанк был финансовой пирамидой

В ПриватБанке до национализации не было ресурсов для возврата вкладов, заявила замглавы НБУ Рожкова

Выводы независимого аудитора, компании EY, подтвердили ранее сделанные Национальным банком оценки о неудовлетворительном финансовом состоянии ПриватБанка на момент национализации. Об этом заявила заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова, сообщает пресс-служба регулятора.

"Выводы аудита подтвердили обоснованность решения государства войти в капитал банка для защиты более 20 млн его клиентов и сохранения финансовой стабильности в стране. Поэтому такие решения ревизии и пересмотру не подлежат ", - добавила Рожкова.

Она также перечислила и прокомментировала ключевые выводы аудитора:

"1. Резервы под обесценение кредитов и авансов клиентов - 184,3 млрд грн, что полностью подтверждает "дыру" в балансе банка на момент национализации и катастрофически низкое качество активов.

2. Отрицательный балансовый и регулятивный капитал Приватбанка, которые по состоянию на 31 декабря 2016 г. составляли минус 882 млн грн и минус 2,6 млрд грн соответственно. Это в свою очередь подтверждает необходимость дополнительной докапитализации банка.

3. Концентрация корпоративного кредитного портфеля банка на основных сферах бизнеса бывших акционеров - среди заемщиков банка нет ни одного крупного предприятия, не связанного с группой Приват.

4. Существенный объем обесцененных кредитов - 206,5 млрд грн, из которых - лишь небольшая часть - кредиты физлицам и малому и среднему бизнесу (14,9 млрд грн). Это говорит о рискованной кредитной политике, которая проводилась бывшим менеджментом. Для сравнения: объем средств населения в банке на момент вхождения государства в капитал составлял 151,2 млрд грн. То есть, в банке до национализации не было ресурсов для возврата вкладов. ПриватБанк был финансовой пирамидой.

5. Из 178,4 млрд грн. кредитов юридическим лицам и 15,3 млрд грн финансового лизинга залогами было обеспечено лишь 23,7 млрд грн. Из-за отсутствия залогов заемщики не заинтересованы в погашении кредитов, а взыскание задолженности в судебном порядке является очень тяжелым", - говорится в сообщении НБУ.

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Также Рожкова отметила, что аудитор не смог получить приемлемые доказательства относительно того, когда возникло обесценение кредитов и авансов клиентам.

"Таким образом, аудиторы не подтверждают достоверность данных, изложенных в годовом отчете ПриватБанка от 2015 г., акцептованного предыдущим аудитором - PwC. Фактически это означает, что обесценивание кредитов могло произойти как в 2016 г., так и в предыдущие годы ", - подчеркнула зампредседателя НБУ.

По ее словам, в задачи EY не входило изучение проблематики инсайдерских кредитов ПриватБанка. Подтверждение инсайдерского характера кредитов, предоставленных ПриватБанком бывшим связанным лицам, входит в перечень задач forensic audit, который должен завершиться до конца сентября 2017 г.

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Рожкова также заявила, что иски, по которым обжалуется национализация ПриватБанка, не приведут к возврату банка предыдущим владельцам. Закон Украины о системе гарантирования вкладов физических лиц устанавливает, что государство не может быть лишено права собственности на приобретенные акции банка, и такие акции не могут быть истребованы у него в пользу предыдущего владельца.

Ранее глава правления ПриватБанка Александр Шлапак заявил, что бывшее руководство ПриватБанка выдало более 190 млрд грн, или 97%, кредитного портфеля связанным лицам. Он также заявил, что Генеральная прокуратура начала расследование и открыла уголовные производства за доведение ПриватБанка до банкротства.

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