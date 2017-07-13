Официальные курсы банковских металлов на 13.07.2017
13.07.2017 08:00
Нацбанк Украины установил на 13 июля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 315799,28 грн;
серебро - 4101,66 грн;
платина - 230864,10 грн;
палладий - 217390,55 грн.
Напомним, на 12 июля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 314534,04 грн;
серебро - 4028,26 грн;
платина - 232449,50 грн;
палладий - 215567,69 грн.
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