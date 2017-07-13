Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В четверг, 13 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 0,43 коп до 25,7740 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,25 коп - до 26,0595 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,85 грн, минимальный курс продажи - 25,96 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,55 коп и составляет 29,3005 грн, средний курс продажи упал - на 0,70 коп до 29,9060 грн. Продать евро дороже можно за 29,51 грн, купить дешевле - за 29,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,0 коп и составляет 3,984 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи остался прежним - 4,360 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,23 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,28 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,7740 26,0595 0,3984 0,4360 29,3005 29,9060 Медиана 25,7700 26,0500 0,4100 0,4350 29,3000 29,9000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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