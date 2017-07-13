Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,25 коп - до 26,0595 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,85 грн, минимальный курс продажи - 25,96 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 0,55 коп и составляет 29,3005 грн, средний курс продажи упал - на 0,70 коп до 29,9060 грн. Продать евро дороже можно за 29,51 грн, купить дешевле - за 29,7 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,0 коп и составляет 3,984 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи остался прежним - 4,360 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,23 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,28 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,7740
|
26,0595
|
0,3984
|
0,4360
|
29,3005
|
29,9060
|
Медиана
|
25,7700
|
26,0500
|
0,4100
|
0,4350
|
29,3000
|
29,9000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
7737
-
3112
-
3065
-
3021
-
2914