Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В четверг, 13 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 0,63 коп до 25,7847 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 0,17 коп - до 26,0453 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,9 грн, минимальный курс продажи - 25,95 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,77 коп и составляет 29,3027 грн, средний курс продажи упал - на 2,70 коп до 29,8860 грн. Продать евро дороже можно за 29,51 грн, купить дешевле - за 29,69 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,1 коп и составляет 3,975 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,8 коп до 4,368 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,23 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,28 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,7847 26,0453 0,3975 0,4368 29,3027 29,8860 Медиана 25,7900 26,0500 0,4100 0,4350 29,3000 29,9000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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