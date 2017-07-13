Котировки доллара на межбанке выросли до 25,95/25,97

В четверг, 13 июля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 25,90/25,92*, к 12:00 котировки составили 25,95/25,97

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,90, максимальные - 25,95. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,92, максимальные - 25,97.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4303/0,4309, к 12:00 котировки составили 0,4310/0,4316.



Торги по евро начались с котировок 29,6606/29,6835, к 12:00 котировки составили 29,5855/29,6058.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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