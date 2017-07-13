ВТБ намерен постепенно сжимать бизнес в Украине
ВТБ, второй по размеру активов банк РФ, намерен постепенно сжимать бизнес в Украине, возможно, закрыть его; этот процесс займет минимум 1,5 года, заявил глава банка Андрей Костин, сообщает ПРАЙМ.
"Мы скорее будем сжимать наш международный бизнес. Украинская ситуация понятна - мы продали бы, но там лукавый подход состоит в том, что по существу никто (из потенциальных покупателей - ред.) ... не может получить согласие на покупку банка", - сказал Костин.
Ранее Костин уже говорил, что у ВТБ есть два предложения от украинских инвесторов по покупке его бизнеса в Украине, однако Нацбанк Украины очень сильно тормозит сделку.
"Я считаю, что украинская власть не хочет продажи наших банков, она хочет их умертвить потихоньку, утопить. К этому будут дело вести, на мой взгляд. Поэтому мы сейчас параллельно с поиском очередных покупателей... взяли курс на сжатие резкое. Для сжатия нам требуются дополнительные деньги, поэтому мы продаем активы, в том числе залоговые", - пояснил глава ВТБ. По его словам, ВТБ может продать свое главное здание в Киеве и за счет вырученных средств расплатиться с клиентами.
В перспективе ВТБ намерен свести украинский бизнес фактически к одному офису в Киеве, сообщил Костин. "Дальше функционировать в таком усеченном варианте. Пока другого выхода не вижу. Минимум 1,5 года придется это делать… Надо сжаться и посмотреть, что будет. В конце концов, может, и закрыть банк", - заключил глава ВТБ.
В настоящее время в Украине работают два дочерних банка группы - ВТБ Украина и БМ банк.
В середине марта 2017 г. Украина ввела санкции против украинских "дочек" Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка, запрещающие локальным структурам выводить деньги из страны в пользу своих материнских банков.
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