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Бывшие владельцы ПриватБанка подали 90 исков против государства

14.07.2017 08:17
Экс-владелец ПриватБанка и связанные с ним компании и лица подали в суд 90 исков в связи с национализацией банка
Фото: EPA

Экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский, связанные с ним компании и лица подали в суд 90 исков в связи с национализацией ПриватБанка. Об этом сообщает Укринформ.

Так, Коломойский обжалует саму процедуру выведения ПриватБанка с рынка (четыре иска), постановление Кабинета министров о вхождении государства в капитал финучреждения (два иска) и пытается расторгнуть поручительство по кредитам рефинанса (один иск). 

В суды поданы также 42 дела, в которых истцы пытаются обжаловать, что они связаны с владельцами ПриватБанка. В частности, это иски от семьи Суркисов, футбольного клуба Динамо Киев, который возглавляет Игорь Суркис, и Акцент Банка, который является собственностью Суркисов.

Еще 19 дел направлены в суд с целью отменить процедуру ball-in, при которой депозиты крупных вкладчиков становились капиталом банка при национализации.

По 17 делам офшоры и физические лица, признанные связанными с ПриватБанком, обжалуют прекращение начисления процентов по депозитам.

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Ранее в Национальном банке Украины сообщили, что иски, по которым обжалуется национализация ПриватБанка, не приведут к возврату банка предыдущим владельцам. Закон Украины о системе гарантирования вкладов физических лиц устанавливает, что государство не может быть лишено права собственности на приобретенные акции банка, и такие акции не могут быть истребованы у него в пользу предыдущего владельца.

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Ранее глава правления ПриватБанка Александр Шлапак заявил, что бывшее руководство ПриватБанка выдало более 190 млрд грн, или 97%, кредитного портфеля связанным лицам. Он также заявил, что Генеральная прокуратура начала расследование и открыла уголовные производства за доведение ПриватБанка до банкротства.

После национализации ПриватБанка государство вложило в финучреждение сумму, эквивалентную 5% ВВП.

Нацбанк также объявил о том, что бывшие владельцы ПриватБанка не выполнили взятые на себя обязательства по добровольной реструктуризации взятых кредитов. Теперь их ждет процедура принудительного взыскания долгов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк
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