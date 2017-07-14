Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В пятницу, 14 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 5,28 коп до 25,8375 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 7,12 коп - до 26,1165 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,95 грн, минимальный курс продажи - 26,05 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,78 коп и составляет 29,3105 грн, средний курс продажи вырос - на 2,70 коп до 29,9130 грн. Продать евро дороже можно за 29,5 грн, купить дешевле - за 29,79 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 4,3 коп и составляет 4,018 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,6 коп до 4,393 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,25 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,3 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,8375 26,1165 0,4018 0,4393 29,3105 29,9130 Медиана 25,8500 26,1000 0,4150 0,4375 29,3000 29,9000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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