Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В пятницу, 14 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 5,97 коп до 25,8443 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 5,93 коп - до 26,1047 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,97 грн, минимальный курс продажи - 26,04 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,10 коп и составляет 29,3137 грн, средний курс продажи вырос - на 0,40 коп до 29,8900 грн. Продать евро дороже можно за 29,53 грн, купить дешевле - за 29,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,8 коп и составляет 3,967 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,7 коп до 4,395 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,25 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,3 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,8443 26,1047 0,3967 0,4395 29,3137 29,8900 Медиана 25,8500 26,1000 0,4110 0,4375 29,3000 29,9000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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