Котировки доллара на межбанке выросли до 25,995/26,02

В пятницу, 14 июля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 25,98/26,01*, к 12:00 котировки составили 25,995/26,02

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,98, максимальные - 25,995. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,01, максимальные - 26,02.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4331/0,4341, к 12:00 котировки составили 0,4353/0,4359.



Торги по евро начались с котировок 29,6665/29,6956, к 12:00 котировки составили 29,6748/29,6976.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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