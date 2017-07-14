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НБУ признал очередной банк неплатежеспособным

14.07.2017 13:26
Регулятор признал банк Новый неплатежеспособным. Капитал финучреждения на 12 июля был меньше одной трети от минимального уровня
Фото - iStock/Global Images Ukraine

Национальный банк Украины (НБУ) отнес акционерный коммерческий банк Новый к категории неплатежеспособных. Об этом сказано в сообщении на сайте регулятора.

В НБУ сообщили, что акционеры банка Новый приняли решение о прекращении банковской деятельности и предоставили соответствующий план.

В то же время отмечается, что согласно действующему законодательству, НБУ не имеет права согласовать план прекращения банка при наличии оснований, при которых этот банк может быть отнесен к категории неплатежеспособных.

Размер регулятивного капитала ПАО АКБ Новый на 12 июля 2017 года был меньше одной трети от минимального уровня. Таким образом, в соответствии с законом о банках и банковской деятельности, НБУ обязан принять решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных.

НБУ отмечает, что 99% всех вкладчиков ПАО АКБ Новый - около 3 тысяч человек - получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированные ФГВФЛ 200 тыс. грн.

Фонд выплатит гарантированную сумму вкладов в размере 36 млн грн.

Государственное космическое агентство Украины - владелец существенного участия в ПАО АКБ Новый (18,3% акций). Остальными акциями банка владеют лица с долями менее 10% акций каждый.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: НБУ, неплатежеспособные банки
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