НБУ признал очередной банк неплатежеспособным

Регулятор признал банк Новый неплатежеспособным. Капитал финучреждения на 12 июля был меньше одной трети от минимального уровня

Национальный банк Украины (НБУ) отнес акционерный коммерческий банк Новый к категории неплатежеспособных. Об этом сказано в сообщении на сайте регулятора.

В НБУ сообщили, что акционеры банка Новый приняли решение о прекращении банковской деятельности и предоставили соответствующий план.

В то же время отмечается, что согласно действующему законодательству, НБУ не имеет права согласовать план прекращения банка при наличии оснований, при которых этот банк может быть отнесен к категории неплатежеспособных.

Размер регулятивного капитала ПАО АКБ Новый на 12 июля 2017 года был меньше одной трети от минимального уровня. Таким образом, в соответствии с законом о банках и банковской деятельности, НБУ обязан принять решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных.

НБУ отмечает, что 99% всех вкладчиков ПАО АКБ Новый - около 3 тысяч человек - получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированные ФГВФЛ 200 тыс. грн.

Фонд выплатит гарантированную сумму вкладов в размере 36 млн грн.

Государственное космическое агентство Украины - владелец существенного участия в ПАО АКБ Новый (18,3% акций). Остальными акциями банка владеют лица с долями менее 10% акций каждый.

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