Межбанк закрылся котировками доллара 26,02/26,04

В пятницу, 14 июля, торги по доллару США открылись котировками 25,98/26,01, к закрытию котировки составили 26,02/26,04

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,98, максимальные - 26,02. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,01, максимальные - 26,04.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4331/0,4341, к закрытию котировки составили 0,4395/0,4403.

Торги по евро начались с котировок 29,6665/29,6956, к закрытию котировки составили 29,8137/29,8340.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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