НБУ выбрал банки-участники валютной интервенции по лучшему курсу

Нацбанк утвердил перечень из 20 банков, которые смогут участвовать в валютных интервенциях в форме запроса относительно наилучшего курса

Национальный банк Украины утвердил перечень из 20 банков, которые смогут участвовать в валютных интервенциях НБУ в форме запроса относительно наилучшего курса в третьем квартале 2017 г., сообщает пресс-служба регулятора

В число этих банков попали: Альфа-Банк, Банк инвестиций и сбережений, Банк Кредит Днепр, ИНГ Банк Украина, КБ Глобус, Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, Ощадбанк, Пивденный, ПриватБанк, Проминвестбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Сбербанк, Ситибанк, ТАСкомбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, УкрСиббанк, Укрсоцбанк.

НБУ проводит интервенции по форме запроса лучшего курса с начала 2017 г.

В валютной интервенции форме по запросу лучшего курса могут участвовать 20 банков, которые по итогам второго квартала имели лучший общий рейтинг среди банков-участников межбанковского рынка. Этот общий рейтинг рассчитывается на основе места банка в каждом из трех составляющих рейтингов, построенных по трем прозрачными критериями:

- объем операций банка по покупке и продаже иностранной валюты с другими субъектами рынка и Национальным банком (удельный вес места в этом рейтинге в расчете общего рейтинга составляет 50%);

- объем операций банка с клиентами по покупке и продаже безналичной иностранной валюты (удельный вес места в рейтинге - 30%),

- объем активов банка (удельный вес места в рейтинге - 20%).

В НБУ уточняют, что валютная интервенция в форме запроса относительно наилучшего курса осуществляется так: сначала Нацбанк проводит одновременный запрос у банков по цене на покупку/продажу иностранной валюты через функционал торгово-информационных систем Bloomberg или Reuters. Получив предложения банков, Нацбанк заключает договор с тем банком, который предложил лучшую цену.

"Преимущество этой формы валютной интервенции - скорость ее применения, а следовательно, она является наиболее эффективным инструментом для сглаживания функционирования межбанковского валютного рынка. В то же время, Национальный банк продолжает проводить интервенции как в форме валютного аукциона, так и в форме интервенции по единому курсу", - напомнил регулятор.

Всего в первом полугодии 2017 г. НБУ купил на межбанковском валютном рынке $16,66 млрд, в том числе через интервенции запроса лучшего курса - $708 млн. За этот же период Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке $329 млн, в том числе через интервенции по форме запроса лучшего курса - $17 млн.

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