НБУ ослабил гривню на 5 копеек

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 5 копеек

На 17 июля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2601,7657 грн за $100;

2969,9155 грн за 100 евро;

4,3449 грн за 10 руб РФ.



На 14 июля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2596,8636 грн за $100;

2964,8392 грн за 100 евро;

4,3149 грн за 10 руб РФ.





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