Официальные курсы банковских металлов на 17.07.2017
17.07.2017 08:00
Нацбанк Украины установил на 17 июля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 317142,23 грн;
серебро - 4087,37 грн;
платина - 237801,38 грн;
палладий - 226093,44 грн.
Напомним, на 14 июля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 316531,70 грн;
серебро - 4142,00 грн;
платина - 238651,76 грн;
палладий - 224888,39 грн.
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