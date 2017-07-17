Официальные курсы банковских металлов на 17.07.2017

Нацбанк Украины установил на 17 июля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 317142,23 грн;

серебро - 4087,37 грн;

платина - 237801,38 грн;

палладий - 226093,44 грн.

Напомним, на 14 июля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 316531,70 грн;

серебро - 4142,00 грн;

платина - 238651,76 грн;

палладий - 224888,39 грн.

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