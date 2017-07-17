Оккупанты спишут крымчанам долги перед украинскими банками

Российские власти готовятся оперативно решить вопрос долгов крымчан перед украинскими банками

В пятницу госдума РФ приняла во втором чтении поправки к закону о погашении долгов крымчан перед украинскими банками. Законопроект наделяет Фонд защиты вкладчиков правом реструктуризации долга вплоть до принятия решения о его списании, если для этого есть основания, пишет КоммерсантЪ.

После принятия поправок к федеральному закону Фонд защиты вкладчиков отойдет так называемым "властям" Крыма, а те, в свою очередь, примут закон, освобождающий крымчан и местные компании от уплаты долгов по украинским кредитам на сумму до 5 млн руб. и дающий беспрецедентные льготы при погашении долгов на большие суммы, пишет издание.

Сам ФЗВ перейдет в распоряжение "властей" Крыма, при этом Агентство по страхованию вкладов, которое сейчас владеет ФЗВ, должно будет перечислить в фонд 1,5 млрд руб. неизрасходованного имущественного взноса.

Закон был принят в конце 2015 года. Он определил порядок погашения долгов крымчан перед украинскими банками, покинувшими оккупированный полуостров: требовать погашения долга могут только аккредитованные при ФЗВ российские компании, которые приобрели долги у украинских банков. На данный момент в ФЗВ аккредитованы четыре компании, они скупили более 1 млрд руб. долгов крымчан перед украинскими банками.

В госдуме отмечают, что после принятия поправок ФЗВ должен стать своего рода буфером между заемщиком и коллектором. Говоря о новых полномочиях ФЗВ, таких как прощение долга или реструктуризация, в госдуме заявили, что ФЗВ имеет такое право, но не обязанность, и прощение долга возможно не во всех случаях.

Согласно проекту конкретные правила, которые будут определять отношения фонда и заемщиков, предлагается передать на уровень Крыма и Севастополя. Там уже готовят свой проект, который открывает перед крымчанами совсем иную перспективу.

В частности, по информации издания, в этом проекте планируется записать, что долг или часть долга до 5 млн руб. подлежит безусловному списанию. Таким образом, амнистию от украинских кредитов получит подавляющее большинство граждан Крыма и индивидуальных предпринимателей, а компании смогут существенно уменьшить долги.

По данным оккупантов, сейчас официально арестовано имущество около 50 тыс. юридических и физлиц.

Ранее в Национальном банке Украины заявляли, что украинские банки потеряли 22 млрд грн из-за аннексии Крыма.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции.

После захвата Крыма вооруженная агрессия России против Украины продолжилась в Донбассе, где Москва создала террористические организации ДНР и ЛНР, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе организации финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.