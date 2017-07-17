Процентные ставки по депозитам снова упали

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 17.07.2017)

За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам упали. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных ставок в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 17.07.2017, см. Таблицу 1). Снизили доходность предлагаемых депозитов Универсалбанк, Конкорд, Пиреус, ПриватБанк и Укрэксимбанк.

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально упала по депозитам сроком до 1 месяца (на 0,24 п.п. до 8,99%). Вклады на период 6 до 12 месяцев подешевели на 0,20 п.п. до 13,07% годовых. Сбережения периодом от 1 до 3 месяцев упали в цене на 0,18 п.п. до 10,09% годовых. Стоимость депозитов на срок от 3 до 6 месяцев опустилась на 0,16 п.п. и составляет 12,67% годовых. Вклады сроком свыше года подешевели на 0,14 п.п. до 13,06% годовых. Доходность бессрочных сбережений упала на 0,10 п.п. и составляет 7,43% годовых.

Средняя процентная ставка в долларах США упала на 0,08 п.п. для депозитов сроком от 3 до 6 месяцев и составляет 2,70% годовых. Вклады на период от 6 до 12 месяцев упали в цене на 0,07 п.п. до 3,52% годовых. Сбережения периодом свыше года подешевели на 0,06 п.п. до 3,79% годовых. Депозиты на срок от 1 до 3 месяцев упали в цене на 0,03 п.п. до 1,63% годовых. Синхронно, на 0,01 п.п., опустилась доходность бессрочных сбережений (1,12%) и вкладов на период до 1 месяца (1,40%).

Средняя процентная ставка в евро не изменилась для депозитов сроком до 1 месяца (1,08%). Синхронно снизилась доходность бессрочных сбережений и вкладов на срок от 1 до 3 месяцев (на 0,01 п.п. до 0,84% и до 1,26% годовых соответственно). Упали в цене и вклады сроком от 3 до 6 месяцев (на 0,02 п.п. до 1,78% годовых). Сбережения периодом от 6 до 12 месяцев подешевели также на 0,02 п.п. до 2,56% годовых. Стоимость депозитов на срок свыше года опустилась на 0,04 п.п. до 2,92% годовых.

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 17.07.17

Валюта бессрочный до месяца от 1 до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 до 12 месяцев от 12 месяцев UAH 7,43% 8,99% 10,09% 12,67% 13,07% 13,06% USD 1,12% 1,40% 1,63% 2,70% 3,52% 3,79% EUR 0,84% 1,08% 1,26% 1,78% 2,56% 2,92%

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

*Обзор составлен на основании данных по 144 депозитным программам

от 30 украинских банков, дата последнего обновления - 17.07.17

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