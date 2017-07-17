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Процентные ставки по депозитам снова упали

17.07.2017 10:37
Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 17.07.2017)

За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам упали. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных ставок в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 17.07.2017, см. Таблицу 1). Снизили доходность предлагаемых депозитов Универсалбанк, Конкорд, Пиреус, ПриватБанк и Укрэксимбанк.

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально упала по депозитам сроком до 1 месяца (на 0,24 п.п. до 8,99%). Вклады на период 6 до 12 месяцев подешевели на 0,20 п.п. до 13,07% годовых. Сбережения периодом от 1 до 3 месяцев упали в цене на 0,18 п.п. до 10,09% годовых. Стоимость депозитов на срок от 3 до 6 месяцев опустилась на 0,16 п.п. и составляет 12,67% годовых. Вклады сроком свыше года подешевели на 0,14 п.п. до 13,06% годовых. Доходность бессрочных сбережений упала на 0,10 п.п. и составляет 7,43% годовых.

Средняя процентная ставка в долларах США упала на 0,08 п.п. для депозитов сроком от 3 до 6 месяцев и составляет 2,70% годовых. Вклады на период от 6 до 12 месяцев упали в цене на 0,07 п.п. до 3,52% годовых. Сбережения периодом свыше года подешевели на 0,06 п.п. до 3,79% годовых. Депозиты на срок от 1 до 3 месяцев упали в цене на 0,03 п.п. до 1,63% годовых. Синхронно, на 0,01 п.п., опустилась доходность бессрочных сбережений (1,12%) и вкладов на период до 1 месяца (1,40%).

Средняя процентная ставка в евро не изменилась для депозитов сроком до 1 месяца (1,08%). Синхронно снизилась доходность бессрочных сбережений и вкладов на срок от 1 до 3 месяцев (на 0,01 п.п. до 0,84% и до 1,26% годовых соответственно). Упали в цене и вклады сроком от 3 до 6 месяцев (на 0,02 п.п. до 1,78% годовых). Сбережения периодом от 6 до 12 месяцев подешевели также на 0,02 п.п. до 2,56% годовых. Стоимость депозитов на срок свыше года опустилась на 0,04 п.п. до 2,92% годовых.

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 17.07.17

Валюта

бессрочный

до месяца

от 1 до 3 месяцев

от 3 до 6 месяцев

от 6 до 12 месяцев

от 12 месяцев

UAH

7,43%

8,99%

10,09%

12,67%

13,07%

13,06%

USD

1,12%

1,40%

1,63%

2,70%

3,52%

3,79%

EUR

0,84%

1,08%

1,26%

1,78%

2,56%

2,92%

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

*Обзор составлен на основании данных по 144 депозитным программам
от 30 украинских банков, дата последнего обновления - 17.07.17

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Депозиты
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