Процентные ставки по депозитам снова упали
За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам упали. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных ставок в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 17.07.2017, см. Таблицу 1). Снизили доходность предлагаемых депозитов Универсалбанк, Конкорд, Пиреус, ПриватБанк и Укрэксимбанк.
Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально упала по депозитам сроком до 1 месяца (на 0,24 п.п. до 8,99%). Вклады на период 6 до 12 месяцев подешевели на 0,20 п.п. до 13,07% годовых. Сбережения периодом от 1 до 3 месяцев упали в цене на 0,18 п.п. до 10,09% годовых. Стоимость депозитов на срок от 3 до 6 месяцев опустилась на 0,16 п.п. и составляет 12,67% годовых. Вклады сроком свыше года подешевели на 0,14 п.п. до 13,06% годовых. Доходность бессрочных сбережений упала на 0,10 п.п. и составляет 7,43% годовых.
Средняя процентная ставка в долларах США упала на 0,08 п.п. для депозитов сроком от 3 до 6 месяцев и составляет 2,70% годовых. Вклады на период от 6 до 12 месяцев упали в цене на 0,07 п.п. до 3,52% годовых. Сбережения периодом свыше года подешевели на 0,06 п.п. до 3,79% годовых. Депозиты на срок от 1 до 3 месяцев упали в цене на 0,03 п.п. до 1,63% годовых. Синхронно, на 0,01 п.п., опустилась доходность бессрочных сбережений (1,12%) и вкладов на период до 1 месяца (1,40%).
Средняя процентная ставка в евро не изменилась для депозитов сроком до 1 месяца (1,08%). Синхронно снизилась доходность бессрочных сбережений и вкладов на срок от 1 до 3 месяцев (на 0,01 п.п. до 0,84% и до 1,26% годовых соответственно). Упали в цене и вклады сроком от 3 до 6 месяцев (на 0,02 п.п. до 1,78% годовых). Сбережения периодом от 6 до 12 месяцев подешевели также на 0,02 п.п. до 2,56% годовых. Стоимость депозитов на срок свыше года опустилась на 0,04 п.п. до 2,92% годовых.
Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 17.07.17
|
Валюта
|
бессрочный
|
до месяца
|
от 1 до 3 месяцев
|
от 3 до 6 месяцев
|
от 6 до 12 месяцев
|
от 12 месяцев
|
UAH
|
7,43%
|
8,99%
|
10,09%
|
12,67%
|
13,07%
|
13,06%
|
USD
|
1,12%
|
1,40%
|
1,63%
|
2,70%
|
3,52%
|
3,79%
|
EUR
|
0,84%
|
1,08%
|
1,26%
|
1,78%
|
2,56%
|
2,92%
На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.
*Обзор составлен на основании данных по 144 депозитным программам
от 30 украинских банков, дата последнего обновления - 17.07.17
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