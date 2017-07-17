Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 1,53 коп - до 26,0893 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,93 грн, минимальный курс продажи - 25,98 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 5,23 коп и составляет 29,3660 грн, средний курс продажи вырос - на 5,37 коп до 29,9437 грн. Продать евро дороже можно за 29,52 грн, купить дешевле - за 29,7 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,0 коп и составляет 3,998 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,9 коп до 4,424 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,31 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,3 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,8293
|
26,0893
|
0,3998
|
0,4424
|
29,3660
|
29,9437
|
Медиана
|
25,8050
|
26,1000
|
0,4150
|
0,4425
|
29,3750
|
29,9100
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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