Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В понедельник, 17 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 1,50 коп до 25,8293 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,53 коп - до 26,0893 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,93 грн, минимальный курс продажи - 25,98 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5,23 коп и составляет 29,3660 грн, средний курс продажи вырос - на 5,37 коп до 29,9437 грн. Продать евро дороже можно за 29,52 грн, купить дешевле - за 29,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,0 коп и составляет 3,998 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,9 коп до 4,424 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,31 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,3 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,8293 26,0893 0,3998 0,4424 29,3660 29,9437 Медиана 25,8050 26,1000 0,4150 0,4425 29,3750 29,9100



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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