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НБУ готов исключить PwC из реестра аудиторов банков

17.07.2017 12:26
Заместитель главы Нацбанка пояснила суть претензий к крупному международному аудитору
Екатерина Рожкова

Национальный банк Украины (НБУ) будем инициировать исключение международной аудиторской компании PwC из реестра компаний, которые могут аудировать банки. Об этом в интервью LIGA.net сказала заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

"PwC кроме Привата аудировала крупные госбанки. Сразу после национализации, мы потребовали у госбанков произвести замену аудитора. В декабре это сделать уже было нереально, но в этом году они уже не будут аудитроваться. В ближайшее время на аудиторском комитете мы будем инициировать исключение PwC из реестра компаний, которые могут аудировать банки", - сказала Рожкова.

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Отвечая на вопрос о претензиях к PwC, замглавы НБУ подчеркнула, что разница между уровнем капитала, который подтвердил PwC и E&Y составляет более 160 млрд грн.

"PwC подтвердил 27 млрд грн капитала в 2015 году, а E&Y сказал, что балансовый капитал составлял почти минус миллиард гривень. И это уже после докапитализации банка государством на 107 млрд грн и операции bail-in, когда в капитал было переведено 29,4 млрд грн", - отметила Рожкова.

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По ее словам, такие разные оценки не могут объясняться разницей в трактовке международных стандартов. "PwC подтвердили финансовую отчетность ПриватБанка, которая, по их мнению, во всех аспектах отражала все, что с банком происходило. Но как оказалось со временем, отчет 2015 года не отражал действительность. Национальный банк в 2015 году уже делал диагностику в Привате и уже тогда мы показывали PwC их пробелы - залогов нет, кредиты не погашаются и так далее", - заявила замглавы НБУ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, НБУ, Рожкова
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