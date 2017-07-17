Замглавы НБУ рассказала, чем бы обернулась ликвидация ПриватБанка

В случае ликвидации ПриватБанка только прямые расходы бюджета составили бы минимум 90 млрд грн, заявила замглавы НБУ

В случае ликвидации ПриватБанка только прямые расходы бюджета составили бы минимум 90 млрд грн. Об этом в интервью LIGA.net рассказала заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

Отвечая на вопрос, во сколько бы государству обошлась ликвидация банка, Рожкова сказала: "Сумму рассчитать достаточно сложно. Если мы говорим о прямых расходах бюджета, то в банке на момент национализации было около 90 млрд грн срочных вкладов, которые необходимо было бы компенсировать населению. Но в банке были также средства малого и среднего бизнеса, который просто потерял бы все".

Она также добавила, что 50% транзакций в Украине проходило через ПриватБанк, и его ликвидация привела бы к остановке всех этих расчетов.

"Выплата в короткий промежуток времени 90 млрд грн - это неизбежная эмиссия, которая бы мгновенно негативно повлияла бы на курс, инфляцию, финансовую стабильность, а значит пострадали бы другие банки и экономика в целом", - добавила Рожкова.

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Ранее сообщалось, что бывшие владельцы ПриватБанка и их партнеры подали 90 исков в связи с национализацией банка.

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