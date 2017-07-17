К закрытию межбанка доллар подешевел на 9 копеек

В понедельник, 17 июля, торги по доллару США открылись котировками 26,02/26,04, к закрытию котировки составили 25,93/25,95

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,93, максимальные - 26,02. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,95, максимальные - 26,04.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4404/0,4410, к закрытию котировки составили 0,4370/0,4377.

Торги по евро начались с котировок 29,8085/29,8314, к закрытию котировки составили 29,7339/29,7568.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.