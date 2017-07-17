Рожкова: В залоге НБУ есть личные поручительства Коломойского

Замглавы Нацбанка перечислила залоговое имущество бывших владельцев ПриватБанка, полученное под рефинансирование НБУ

У Национального банка Украины есть личные поручительства Игоря Коломойского, бывшего владельца ПриватБанка, по кредитам рефинансирования. Об этом в интервью LIGA.net заявила заместитель главы правления Нацбанка Екатерина Рожкова.

Она также перечислила залоговое имущество ПриватБанка, полученное под рефинансирование.

"Зерновой терминал Бориваж, ЗАО Эрлан, туристический комплекс Буковель, личные поручительства Игоря Валерьевича, недвижимость, самолеты, вагоны, стадион и т.д. Залоги сначала заложили в НБУ, а потом перевели на баланс банка", - уточнила Рожкова.

"Некоторые залоги по-прежнему принадлежат экс-собственникам - Бориваж и Эрлан, некоторая недвижимость. Буковель перешел на баланс банка, то есть принадлежит государству. Корпоративные права акционера на его компании не заложены", - добавила она.

Читайте также: Битва за долги. Как государство готовится к войне с Коломойским

Ранее сообщалось, что в декабре 2016 г. аудиторская компания E&Y обнаружила потребность в капитале в ПриватБанке на момент национализации в 198 млрд грн.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.