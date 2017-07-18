НБУ ослабил гривню на 5 копеек
18.07.2017 08:00
Нацбанк снизил официальный курс гривни на 5 копеек
На 18 июля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2596,4818 грн за $100;
2976,0874 грн за 100 евро;
4,3959 грн за 10 руб РФ.
На 17 июля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2601,7657 грн за $100;
2969,9155 грн за 100 евро;
4,3449 грн за 10 руб РФ.
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