НБУ ослабил гривню на 5 копеек

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 5 копеек

На 18 июля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2596,4818 грн за $100;

2976,0874 грн за 100 евро;

4,3959 грн за 10 руб РФ.



На 17 июля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2601,7657 грн за $100;

2969,9155 грн за 100 евро;

4,3449 грн за 10 руб РФ.





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