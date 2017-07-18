Официальные курсы банковских металлов на 18.07.2017

Нацбанк Украины установил на 18 июля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 320431,82 грн;

серебро - 4172,55 грн;

платина - 238357,03 грн;

палладий - 223297,43 грн.

Напомним, на 17 июля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 317142,23 грн;

серебро - 4087,37 грн;

платина - 237801,38 грн;

палладий - 226093,44 грн.

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