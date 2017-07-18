Наличные курсы валют (данные на 10:00)

Во вторник, 18 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 4,48 коп до 25,7845 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,38 коп - до 26,0655 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,85 грн, минимальный курс продажи - 25,95 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 6,90 коп и составляет 29,4350 грн, средний курс продажи вырос - на 10,58 коп до 30,0495 грн. Продать евро дороже можно за 29,65 грн, купить дешевле - за 29,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,1 коп и составляет 3,999 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,8 коп до 4,431 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,28 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,35 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,7845 26,0655 0,3999 0,4431 29,4350 30,0495 Медиана 25,8000 26,0600 0,4175 0,4415 29,4200 30,0400



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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