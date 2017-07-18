Наличные курсы валют (данные на 12:00)

Во вторник, 18 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 4,33 коп до 25,7860 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,87 коп - до 26,0507 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,88 грн, минимальный курс продажи - 25,95 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 8,40 коп и составляет 29,4500 грн, средний курс продажи вырос - на 8,70 коп до 30,0307 грн. Продать евро дороже можно за 29,73 грн, купить дешевле - за 29,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,6 коп и составляет 3,982 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,5 коп до 4,429 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,28 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,35 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,7860 26,0507 0,3982 0,4429 29,4500 30,0307 Медиана 25,8000 26,0500 0,4150 0,4400 29,4500 30,0000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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