Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 3,87 коп - до 26,0507 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,88 грн, минимальный курс продажи - 25,95 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 8,40 коп и составляет 29,4500 грн, средний курс продажи вырос - на 8,70 коп до 30,0307 грн. Продать евро дороже можно за 29,73 грн, купить дешевле - за 29,7 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,6 коп и составляет 3,982 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,5 коп до 4,429 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,28 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,35 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,7860
|
26,0507
|
0,3982
|
0,4429
|
29,4500
|
30,0307
|
Медиана
|
25,8000
|
26,0500
|
0,4150
|
0,4400
|
29,4500
|
30,0000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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