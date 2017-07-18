Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

Во вторник, 18 июля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 25,92/25,94*, к 12:00 котировки составили 25,93/25,945

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,91, максимальные - 25,93. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,925, максимальные - 25,945.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4360/0,4366, к 12:00 котировки составили 0,4374/0,4380.



Торги по евро начались с котировок 29,8494/29,8699, к 12:00 котировки составили 29,8869/29,9042.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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