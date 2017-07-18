BNP Paribas оштрафован в США на $246 млн
Французский банк BNP Paribas оштрафован в США на $246 млн в связи с манипуляциями на валютном рынке. Об этом говорится в сообщении Федеральной резервной системы (ФРС) США.
В ведомстве заявили, что BNP Paribas не смог обеспечить надлежащий контроль за действиями трейдеров компании, которые покупали и продавали валюту для компании и ее клиентов.
По мнению ФРС США, сотрудники банка участвовали в манипуляциях и сговоре при проведении сделок.
Напомним, это уже не первый штраф банка за манипуляции на валютном рынке - в мае департамент финансовых услуг Нью-Йорка оштрафовал BNP Paribas на $350 млн.
В Украине BNP Paribas владеет УкрСиббанком.
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