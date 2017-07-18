К закрытию межбанка курс евро превысил 30 грн

Во вторник, 18 июля, торги по евро открылись котировками 29,8494/29,8699, к закрытию котировки составили 30,0263/30,0333

Торги по доллару США открылись котировками 25,92/25,94, к закрытию котировки составили 25,925/25,94.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,91, максимальные - 25,93. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,925, максимальные - 25,945.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4360/0,4366, к закрытию котировки составили 0,4380/0,4386.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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