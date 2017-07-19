Курсы валют НБУ на 19.07.2017
19.07.2017 08:06
Нацбанк повысил официальный курс гривни на 3 копейки
На 19 июля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2593,0157 грн за $100;
2996,2296 грн за 100 евро;
4,3675 грн за 10 руб РФ.
На 18 июля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2596,4818 грн за $100;
2976,0874 грн за 100 евро;
4,3959 грн за 10 руб РФ.
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