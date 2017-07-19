Официальные курсы банковских металлов на 19.07.2017
19.07.2017 08:07
Нацбанк Украины установил на 19 июля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 321728,42 грн;
серебро - 4192,91 грн;
платина - 2400372,56грн;
палладий - 222480,75 грн.
Напомним, на 18 июля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 320431,82 грн;
серебро - 4172,55 грн;
платина - 238357,03 грн;
палладий - 223297,43 грн.
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