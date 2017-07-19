Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В среду, 19 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 0,40 коп до 25,7900 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,53 коп - до 26,0660 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,87 грн, минимальный курс продажи - 25,95 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 9,10 коп и составляет 29,5410 грн, средний курс продажи вырос - на 10,63 коп до 30,1370 грн. Продать евро дороже можно за 29,75 грн, купить дешевле - за 29,95 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,7 коп и составляет 4,009 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,0 коп до 4,439 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,26 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,35 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,7900 26,0660 0,4009 0,4439 29,5410 30,1370 Медиана 25,8000 26,0650 0,4175 0,4435 29,5550 30,1000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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