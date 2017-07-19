Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,53 коп - до 26,0660 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,87 грн, минимальный курс продажи - 25,95 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 9,10 коп и составляет 29,5410 грн, средний курс продажи вырос - на 10,63 коп до 30,1370 грн. Продать евро дороже можно за 29,75 грн, купить дешевле - за 29,95 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,7 коп и составляет 4,009 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,0 коп до 4,439 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,26 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,35 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,7900
|
26,0660
|
0,4009
|
0,4439
|
29,5410
|
30,1370
|
Медиана
|
25,8000
|
26,0650
|
0,4175
|
0,4435
|
29,5550
|
30,1000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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