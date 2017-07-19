Стратегию развития ПриватБанка разработает McKinsey
Компания McKinsey&Company Украина будет отвечать за разработку стратегии развития ПриватБанка. Такое решение 18 июля 2017 г. принял наблюдательный совет ПриватБанка, сообщает пресс-служба финансового учреждения.
В сообщении отмечено, что национализация ПриватБанка в декабре 2016 г. увеличила долю государства в банковском секторе почти до 55% (по совокупным активам) и создала необходимость разработки плана реструктуризации бизнеса (рыночной стратегии) для ПриватБанка с учетом других государственных банков на рынке.
Для разработки вышеупомянутой стратегии наблюдательный совет провел независимый конкурс по отбору международно признанной фирмы, которая выполнит эту задачу наилучшим образом. На основании предложений, поступивших более чем от десяти ведущих мировых компаний и других участников, набсовет выбрал компанию McKinsey&Company Украина победителем этого конкурса.
Перед компанией поставлена задача разработать рыночную стратегию оптимизации операций ПриватБанка, которая бы одновременно обеспечивала максимальную ценность для акционера и финансовую стабильность, а также осуществить диагностику банка и оценку его способности восстановить устойчивую бизнес-модель и предложить стратегические варианты ее дальнейшего развития.
"Для разработки вышеупомянутой стратегии необходимо проанализировать и оценить ландшафт и перспективы банковского сектора, а также уделять особое внимание другим государственным банкам (например, Ощадбанку, Укрэксимбанку и Укргазбанку)", - добавили в ПриватБанке.
Ранее сообщалось, что бывшие собственники ПриватБанка и связанные с ними лица подали 90 судебных исков в связи с национализацией банка.
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