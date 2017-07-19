Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 0,37 коп - до 26,0470 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,88 грн, минимальный курс продажи - 25,95 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 8,63 коп и составляет 29,5363 грн, средний курс продажи вырос - на 7,83 коп до 30,1090 грн. Продать евро дороже можно за 29,75 грн, купить дешевле - за 29,9 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,8 коп и составляет 3,990 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,7 коп до 4,446 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,26 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,35 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,7877
|
26,0470
|
0,3990
|
0,4446
|
29,5363
|
30,1090
|
Медиана
|
25,8000
|
26,0500
|
0,4150
|
0,4415
|
29,5550
|
30,1000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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