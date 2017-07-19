Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В среду, 19 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 0,17 коп до 25,7877 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 0,37 коп - до 26,0470 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,88 грн, минимальный курс продажи - 25,95 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 8,63 коп и составляет 29,5363 грн, средний курс продажи вырос - на 7,83 коп до 30,1090 грн. Продать евро дороже можно за 29,75 грн, купить дешевле - за 29,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,8 коп и составляет 3,990 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,7 коп до 4,446 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,26 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,35 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,7877 26,0470 0,3990 0,4446 29,5363 30,1090 Медиана 25,8000 26,0500 0,4150 0,4415 29,5550 30,1000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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