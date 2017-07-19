Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В среду, 19 июля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 25,925/25,94*, к 12:00 котировки составили 25,935/25,955

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,925, максимальные - 25,935. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,94, максимальные - 25,955.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4374/0,4380, к 12:00 котировки составили 0,4381/0,4388.



Торги по евро начались с котировок 29,9018/29,9166, к 12:00 котировки составили 29,8926/29,9157.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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