Экс-собственники Привата фигурируют в уголовном производстве ГПУ
Генеральная прокуратура проводит досудебное расследование по делу о доведении ПриватБанка до банкротства. Это следует из постановления Печерского райсуда Киева от 13 июля 2017 г.
Суд предоставил следователю Генеральной прокуратуры временный доступ к документам ПАО КБ ПриватБанк, содержащим банковскую тайну в досудебном расследовании в уголовном производстве №42017000000001823 от 6 июня 2017 г. "по факту создания преступной организации, а также руководства такой организацией и участия в ней с целью завладения на протяжении 2008- 2016 гг. денежными средствами ПАО КБ ПриватБанк в особо крупных размерах бывшими должностными лицами ПАО КБ ПриватБанк".
В постановлении суда сказано, что бывшие должностные лица ПриватБанка привлекали "владельцев и руководителей ряда субъектов хозяйствования, а также представителей и конечных бенефициаров ряда иностранных компаний, являющихся связанными с банком лицами" для доведения банка до неплатежеспособности.
Также, по версии следствия, бывшие должностные лица ПриватБанка фальсифицировали финансовые документов и отчетность финансовой организации и скрывали неплатежеспособность финансового учреждения.
Ранее в интервью LIGA.net заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что прокуратура открыла производство против бывшего топ-менеджмента ПриватБанка.
Источник: Finbalance
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