Рожкова: Одна из главных проблем банков – источники капитала
В Украине осталось 8-10 банков, к которым у Национального банка есть вопросы по недостаточной капитализации. Об этом в интервью LIGA.net рассказала заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.
"На начало года было 37 банков, которым был необходим дополнительный капитал. Практически все банки из этого списка объявили эмиссию, начали процесс докапитализации. Банк Финансовый партнер объявил о том, что уходит в самоликвидацию, у него хватает ликвидности, чтобы рассчитаться со всеми кредиторами. Осталось 8-10 банков (не считая неплатежеспособного банка Новый. - Ред.), к которым у нас есть вопросы", - сказала она.
По словам Рожковой, главная проблема подобных банков - источники капитала.
"В свое время много банков оказалось в Фонде гарантирования из-за того, что докапитализация происходила только на бумаге. С одной стороны, вносились деньги в капитал, но, как правило, эти деньги раньше выходили из банка через кредиты, либо как дебиторская задолженность, межбанк или покупка ненужного здания. После того, как деньги выходили из банка, они проходили какую-то цепочку операций и возвращались назад в капитал. Поэтому мы поменяли подход и стали намного глубже оценивать происхождение денег. Пока мы не убедимся, что источник капитала законный, и что это реальные деньги, мы согласия на докапитализацию не даем", - рассказала замглавы НБУ.
Напомним, ранее Екатерина Рожкова рассказала, что получает угрозы из-за национализации ПриватБанка.
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