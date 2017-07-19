Межбанк закрылся котировками доллара 25,94/25,96

В среду, 19 июля, торги по доллару США открылись котировками 25,925/25,94, к закрытию котировки составили 25,94/25,96

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,925, максимальные - 25,94. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,94, максимальные - 25,96.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4374/0,4380, к закрытию котировки составили 0,4388/0,4396.

Торги по евро начались с котировок 29,9018/29,9166, к закрытию котировки составили 29,8906/29,9137.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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