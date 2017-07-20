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Наличные курсы валют (данные на 12:00)

20.07.2017 12:09
В четверг, 20 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 0,40 коп до 25,7917 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 4,00 коп - до 26,0870 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,88 грн, минимальный курс продажи - 25,95 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,10 коп и составляет 29,5253 грн, средний курс продажи упал - на 4,60 коп до 30,0630 грн. Продать евро дороже можно за 29,7 грн, купить дешевле - за 29,85 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,7 коп и составляет 3,997 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос также на 0,7 коп до 4,453 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,3 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,35 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

25,7917

26,0870

0,3997

0,4453

29,5253

30,0630

Медиана

25,8000

26,0500

0,4150

0,4435

29,5000

30,0500


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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