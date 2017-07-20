Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В четверг, 20 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 0,40 коп до 25,7917 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 4,00 коп - до 26,0870 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,88 грн, минимальный курс продажи - 25,95 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,10 коп и составляет 29,5253 грн, средний курс продажи упал - на 4,60 коп до 30,0630 грн. Продать евро дороже можно за 29,7 грн, купить дешевле - за 29,85 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,7 коп и составляет 3,997 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос также на 0,7 коп до 4,453 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,3 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,35 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,7917 26,0870 0,3997 0,4453 29,5253 30,0630 Медиана 25,8000 26,0500 0,4150 0,4435 29,5000 30,0500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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