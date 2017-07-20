Межбанк закрылся котировками доллара 25,89/25,915

В четверг, 20 июля, торги по доллару США открылись котировками 25,94/25,96, к закрытию котировки составили 25,89/25,915

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,89, максимальные - 25,94. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,915, максимальные - 25,96.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4392/0,4400, к закрытию котировки составили 0,4383/0,4391.

Торги по евро начались с котировок 29,8802/29,9033, к закрытию котировки составили 29,9314/29,9603.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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