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ПриватБанк получил нового руководителя

20.07.2017 20:25
Исполнять обязанности председателя правления ПриватБанка с сегодняшнего дня будет Галина Пахачук
Галина Пахачук

Александр Шлапак покидает ПриватБанк. Как сообщает FinClub, исполняющим обязанности председателя правления банка стал член правления Галина Пахачук.

Наблюдательный совет ПриватБанка сегодня, 20 июля, принял решение о назначении Пахачук исполняющим обязанности председателя правления банка. Во время заседания члены наблюдательного совета ПриватБанка удовлетворили просьбу Александра Шлапака об отставке с должности главы.

12 июля набсовет ПриватБанка объявил о выборе компании по подбору управленческого персонала Amrop Executive Search Ukraine для поиска кандидатов на должность председателя правления (главного исполнительного директора) и первого заместителя председателя (финансового директора) ПриватБанка. Среди претендентов на главу ПриватБанка есть немец.

О своем решении уйти в отставку Шлапак объявил 26 июня.

Вчера сообщалось, что экс-собственники Привата фигурируют в уголовном производстве ГПУ.

В интервью LIGA.net заместитель председателя Нацбанка Катерина Рожкова говорила, что прокуратура открыла производство против бывшего топ-менеджмента ПриватБанка.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги, Шлапак
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