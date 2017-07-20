ПриватБанк получил нового руководителя
Александр Шлапак покидает ПриватБанк. Как сообщает FinClub, исполняющим обязанности председателя правления банка стал член правления Галина Пахачук.
Наблюдательный совет ПриватБанка сегодня, 20 июля, принял решение о назначении Пахачук исполняющим обязанности председателя правления банка. Во время заседания члены наблюдательного совета ПриватБанка удовлетворили просьбу Александра Шлапака об отставке с должности главы.
12 июля набсовет ПриватБанка объявил о выборе компании по подбору управленческого персонала Amrop Executive Search Ukraine для поиска кандидатов на должность председателя правления (главного исполнительного директора) и первого заместителя председателя (финансового директора) ПриватБанка. Среди претендентов на главу ПриватБанка есть немец.
О своем решении уйти в отставку Шлапак объявил 26 июня.
Вчера сообщалось, что экс-собственники Привата фигурируют в уголовном производстве ГПУ.
В интервью LIGA.net заместитель председателя Нацбанка Катерина Рожкова говорила, что прокуратура открыла производство против бывшего топ-менеджмента ПриватБанка.
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