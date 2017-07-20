НБУ запретил PwC аудировать украинские банки
Национальный банк Украины (НБУ) сегодня, 20 июля, исключил украинскую дочернюю компанию PricewaterhouseCoopers из реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков.
"Основанием для принятия такого решения стало подтверждение ПрайсвотерхаусКуперс (аудит) недостоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности ПриватБанка, в частности, размера кредитного риска и регулятивного капитала", - объясняет НБУ.
Регулятор указывает, что выводы аудитора не отражали реальных рисков работы ПриватБанка, которые стали причиной признания его неплатежеспособным, национализации и существенных расходов государства на капитализацию.
Сейчас ПриватБанк аудирует E&Y.
Исключение компании из реестра НБУ означает лишение PwC права аудировать украинские банки. Полномочия по исключению компаний из реестра аудиторов банков предусмотрены ст. 7 закона "О Национальном банке Украины" и ст. 70 закона "О банках и банковской деятельности".
"Практика отстранения регулятором компаний от аудита банков соответствует международному подходу и базируется на 27-м принципе Основных принципов банковского надзора Базельского комитета", - сообщает НБУ.
Нацбанк в 2015-2016 гг. запретил проводить аудиторские проверки банков девяти компаниям - за нарушения при проведении аудита банков (обанкротилось свыше 90 банков).
В начале года регулятор сообщал, что PricewaterhouseCoopers оценивал залоги в ПриватБанке в разы больше их реальной стоимости.
В конце июня Bloomberg писал, что Украина может запретить PwC проводить аудит банков после аудита Привата, поскольку этот аудит мог сыграть значительную роль в крахе финучреждения.
Сегодня стало известно, что Александр Шлапак покидает ПриватБанк. Исполняющим обязанности председателя правления банка стала член правления Галина Пахачук.
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