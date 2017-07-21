Курсы валют НБУ на 21.07.2017

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 2 копейки

На 21 июля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2592,8333 грн за $100;

2977,8690 грн за 100 евро;

4,3885 грн за 10 руб РФ.



На 20 июля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2594,4129 грн за $100;

2992,1364 грн за 100 евро;

4,3794 грн за 10 руб РФ.





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