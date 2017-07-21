Официальные курсы банковских металлов на 21.07.2017

Нацбанк Украины установил на 21 июля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 321174,26 грн;

серебро - 4195,20 грн;

платина - 239837,08 грн;

палладий - 225576,50 грн.

Напомним, на 20 июля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 322265,00 грн;

серебро - 4210,73 грн;

платина - 240502,08 грн;

палладий - 224935,60 грн.

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