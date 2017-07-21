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НБУ разрешил ПриватБанку хранить свою наличку

21.07.2017 08:46
НБУ разрешил ПриватБанку хранить свою наличку

xПриватБанк стал вторым банком в Украине - после Ощадбанка, который может осуществлять операции с запасами наличности Национального банка, обеспечивать банки региона наличными и принимать от них излишки. Об этом говорится в решении НБУ № 460-рш от 19 июля, пишет FinClub.  

Отмечается, что такие это должно позволить постепенно перейти от частично контролируемой модели организации наличного обращения к делегированной.

ПриватБанк письменно обратился в НБУ с намерением стать уполномоченным банком по хранению запасов наличности НБУ. Банк имеет разветвленную сеть филиалов и отделений, расположенных в 24 областях (32 филиала и 2450 отделений).

Регулятор предоставил ПриватБанку статус уполномоченного банка, который может привлекаться к хранению запасов наличности НБУ. Принятое решение является основанием для заключения договора между Нацбанком и ПриватБанком о сохранении запасов наличности НБУ в банке под соответствующее обеспечение.

Напомним, в феврале этого года НБУ разрешил государственному Ощадбанку осуществлять операции с запасами наличности регулятора.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, НБУ
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