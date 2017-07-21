НБУ разрешил ПриватБанку хранить свою наличку
xПриватБанк стал вторым банком в Украине - после Ощадбанка, который может осуществлять операции с запасами наличности Национального банка, обеспечивать банки региона наличными и принимать от них излишки. Об этом говорится в решении НБУ № 460-рш от 19 июля, пишет FinClub.
Отмечается, что такие это должно позволить постепенно перейти от частично контролируемой модели организации наличного обращения к делегированной.
ПриватБанк письменно обратился в НБУ с намерением стать уполномоченным банком по хранению запасов наличности НБУ. Банк имеет разветвленную сеть филиалов и отделений, расположенных в 24 областях (32 филиала и 2450 отделений).
Регулятор предоставил ПриватБанку статус уполномоченного банка, который может привлекаться к хранению запасов наличности НБУ. Принятое решение является основанием для заключения договора между Нацбанком и ПриватБанком о сохранении запасов наличности НБУ в банке под соответствующее обеспечение.
Напомним, в феврале этого года НБУ разрешил государственному Ощадбанку осуществлять операции с запасами наличности регулятора.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
6787
-
6656
-
4933
-
4478
-
4056