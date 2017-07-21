Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 2,35 коп - до 26,0635 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,85 грн, минимальный курс продажи - 25,96 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 15,72 коп и составляет 29,6825 грн, средний курс продажи вырос - на 23,55 коп до 30,2985 грн. Продать евро дороже можно за 29,88 грн, купить дешевле - за 29,95 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 7,2 коп и составляет 4,069 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп до 4,454 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,31 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,35 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,7915
|
26,0635
|
0,4069
|
0,4454
|
29,6825
|
30,2985
|
Медиана
|
25,8000
|
26,0500
|
0,4210
|
0,4450
|
29,7250
|
30,3000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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