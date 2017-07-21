Курс продажи наличного евро вырос на 23 копейки

В пятницу, 21 июля, средний курс покупки наличного евро в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 15,30 коп до 29,6783 грн

Средний курс продажи евро вырос на 22,93 коп до 30,2923 грн. Продать евро дороже можно за 29,95 грн, купить дешевле - также за 29,95 грн.

Средний курс покупки наличного доллара упал на 0,53 коп до 25,7863 грн. Средний курс продажи американской валюты упал на 4,17 коп - до 26,0453 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,9 грн, минимальный курс продажи - 25,92 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,1 коп и составляет 4,008 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,9 коп до 4,472 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,31 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,35 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,7863 26,0453 0,4008 0,4472 29,6783 30,2923 Медиана 25,8000 26,0500 0,4150 0,4448 29,7250 30,2950



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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