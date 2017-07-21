Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В пятницу, 21 июля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 25,89/25,915*, к 12:00 котировки составили 25,88/25,90

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,88, максимальные - 25,89. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,90, максимальные - 25,915.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4393/0,4401, к 12:00 котировки составили 0,4390/0,4397.



Торги по евро начались с котировок 30,1955/30,2220, к 12:00 котировки составили 30,1683/30,1916.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.