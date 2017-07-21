Межбанк закрылся котировками доллара 25,87/25,89

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,87, максимальные - 25,89. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,89, максимальные - 25,915.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4393/0,4401, к закрытию котировки составили 0,4377/0,4383.

Торги по евро начались с котировок 30,1955/30,2220, к закрытию котировки составили 30,1385/30,1618.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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